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на Калужском
пос. Газопровод
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+7 966 367 00 07
ozyurtrest@yandex.ru
Москва, Калужское шоссе, 1-й километр, 8В
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+7 968 050 03 03
+7 925 804 03 03
ozyurtrest@yandex.ru
Москва, пос. Сосенское, пос. Газопровод, 12Бс3
на Калужском
пос. Газопровод
Ресторан Ozyurt
Ресторан «Ozyurt» приглашает отметить семейный праздник, провести шумное торжество или забронировать столик для романтического свидания.
Доставка
Доставка еды в Москве от ресторана «Ozyurt». Персонал ресторана приготовит для ваших гостей любые блюда, выбранные из обширного меню. В нем представлена кавказская, европейская, русская кухня.
Банкеты
Ресторан «Ozyurt» предлагает арендовать банкетный зал для проведения семейного праздника, корпоратива или свадебного торжества.
Мероприятия
Ресторан «Ozyurt» предлагает забронировать зал для проведения веселого праздника. Проводите незабываемое время в кругу своих друзей, своей семьи.
Сезонное меню
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ТУРЕЦКИЙ ЗАВТРАК
480 ₽
0
СИБАС ЖАРЕНЫЙ
690 ₽
0
ПАСТА ПЕННЕ С СЁМГОЙ
590 ₽
0
ВАРЕНЬЕ В АССОРТИМЕНТЕ
250 ₽
0
ТУРЕЦКИЙ ЗАВТРАК
480 ₽
0
ПИТИ
410 ₽
0
ПЕЛЬМЕНИ ПО-ДОМАШНЕМУ
280 ₽
0
РИС ВОСТОЧНЫЙ
180 ₽
0
ТУРЕЦКИЙ ЗАВТРАК
480 ₽
0
РУКОЛА С КРЕВЕТКАМИ
540 ₽
0
САДЖ ИЗ БАРАНЬЕЙ ВЫРЕЗКИ
1 500 ₽
0
ЛАГМАН ЖАРЕНЫЙ
390 ₽
0
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на Калужском
пос. Газопровод
Банкеты от 3000р. на персону в ресторане Ozyurt на Калужском
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Ресторан Ozyurt на Калужском дарит скидку 10% всем именинникам
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Турецкие завтраки на компанию от 6 персон со скидкой 5% в ресторане Ozyurt на Калужском
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Бесплатная доставка еды со скидкой 10% в ресторане Ozyurt на Калужском
Подробнее
Банкеты от 3000р. на персону в ресторане Ozyurt пос. Газопровод
Подробнее
Ресторан Ozyurt в пос. Газопровод дарит скидку 10% всем именинникам
Подробнее
Турецкие завтраки на компанию от 6 персон со скидкой 5% в ресторане Ozyurt в пос Газопровод
Подробнее
Бесплатная доставка еды со скидкой 10% в ресторане Ozyurt в пос Газопровод
Подробнее
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