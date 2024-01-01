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Ресторан Ozyurt

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Ресторан Ozyurt
Ресторан «Ozyurt» приглашает отметить семейный праздник, провести шумное торжество или забронировать столик для романтического свидания.
Доставка
Доставка еды в Москве от ресторана «Ozyurt». Персонал ресторана приготовит для ваших гостей любые блюда, выбранные из обширного меню. В нем представлена кавказская, европейская, русская кухня.
Банкеты
Ресторан «Ozyurt» предлагает арендовать банкетный зал для проведения семейного праздника, корпоратива или свадебного торжества.
Мероприятия
Ресторан «Ozyurt» предлагает забронировать зал для проведения веселого праздника. Проводите незабываемое время в кругу своих друзей, своей семьи.
ТУРЕЦКИЙ ЗАВТРАК
ТУРЕЦКИЙ ЗАВТРАК
480 ₽
0
СИБАС ЖАРЕНЫЙ
СИБАС ЖАРЕНЫЙ
690 ₽
0
ПАСТА ПЕННЕ С СЁМГОЙ
ПАСТА ПЕННЕ С СЁМГОЙ
590 ₽
0
ВАРЕНЬЕ В АССОРТИМЕНТЕ
ВАРЕНЬЕ В АССОРТИМЕНТЕ
250 ₽
0
ТУРЕЦКИЙ ЗАВТРАК
ТУРЕЦКИЙ ЗАВТРАК
480 ₽
0
ПИТИ
ПИТИ
410 ₽
0
ПЕЛЬМЕНИ ПО-ДОМАШНЕМУ
ПЕЛЬМЕНИ ПО-ДОМАШНЕМУ
280 ₽
0
РИС ВОСТОЧНЫЙ
РИС ВОСТОЧНЫЙ
180 ₽
0
ТУРЕЦКИЙ ЗАВТРАК
ТУРЕЦКИЙ ЗАВТРАК
480 ₽
0
РУКОЛА С КРЕВЕТКАМИ
РУКОЛА С КРЕВЕТКАМИ
540 ₽
0
САДЖ ИЗ БАРАНЬЕЙ ВЫРЕЗКИ
САДЖ ИЗ БАРАНЬЕЙ ВЫРЕЗКИ
1 500 ₽
0
ЛАГМАН ЖАРЕНЫЙ
ЛАГМАН ЖАРЕНЫЙ
390 ₽
0
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События
Банкеты от 3000р.
Банкеты от 3000р. на персону в ресторане Ozyurt на Калужском
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Скидка 10% в день рождения
Ресторан Ozyurt на Калужском дарит скидку 10% всем именинникам
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Скидка 5% на турецкие завтраки
Турецкие завтраки на компанию от 6 персон со скидкой 5% в ресторане Ozyurt на Калужском
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Бесплатная доставка еды
Бесплатная доставка еды со скидкой 10% в ресторане Ozyurt на Калужском
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Банкеты от 3000р.
Банкеты от 3000р. на персону в ресторане Ozyurt пос. Газопровод
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Скидка 10% в день рождения
Ресторан Ozyurt в пос. Газопровод дарит скидку 10% всем именинникам
Подробнее
Скидка 5% на турецкие завтраки
Турецкие завтраки на компанию от 6 персон со скидкой 5% в ресторане Ozyurt в пос Газопровод
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Бесплатная доставка еды
Бесплатная доставка еды со скидкой 10% в ресторане Ozyurt в пос Газопровод
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